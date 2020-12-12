Belediye Başkanı'ndan Kocaeli'deki köpek ölümlerine ilişkin açıklama

12 Aralık 2020 Cumartesi, 17:11

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi'nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'deki tüm çalışanların açığa alındığını ifade eden Hürriyet, "Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir" dedi.

Hürriyet'in açıklaması, "İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz. Saygılarımızla" sözleriyle son buldu.