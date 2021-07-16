Belediye borçlarına kesinti uygulanmayacak

16 Temmuz 2021 Cuma, 15:03

Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı ağustos, eylül ve ekim aylarında belediye borçlarına kesinti yapılmayacak. Açıklamada, "Konuyla alakalı 16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden borçlarına mahsuben yapılan kesintiler, 2021 yılı ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde sıfır olarak uygulanacak. Alınan kararın belediyelerin yaz dönemi hizmetlerini kolaylaştırması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.