Belediye borçlarını ödemek için cami ve okul satan AKP'li Göksu, İmamoğlu'nu eleştirmek için Youtube'a reklam verdi
Belediye borçlarını ödemek için cami ve okul sattığı Sayıştay raporlarında ortaya çıkan Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmek için Youtube'a reklam verdi.
İBB'de AKP Grup Başkanvekili de olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmek için Youtube'a ücret ödeyerek reklam verdi. Göksu'nun ilanları, "İmamoğlu İstanbul halkının 40 milyon TL'sini çöpe attı" şeklinde yer aldı.
Youtube'taki 'Ekrem İmamoğlu' aramalarında ilk çıkan içerik, Göksu'nun verdiği ve İmamoğlu'nu hedef alan reklam oluyor. Reklam ücretini yönettiği belediyenin kaynaklarından mı yoksa şahsi olarak mı karşıladığı ise merak konusu oldu.
BORÇLAR İÇİN OKUL VE CAMİ SATMIŞTI
Sık sık İmamoğlu'nu ve Millet İttifakı üyelerini hedef alan Göksu, yönettiği belediyenin devlete olan vergi borçlarını, iki cami, bir okul ve hizmet alanlarını satarak kapattığı ortaya çıkmıştı.
Sayıştay raporuna göre Esenler Belediyesi geçen yıl, üzerlerinde cami, okul ve belediye hizmet birimlerinin bulunduğu 12 alanı yaklaşık 140 milyon TL’ye sattı.
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