Belediye çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı, 7 personel karantinaya alındı
Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nde, koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden bir belediye personelinin yapılan ilk testi pozitif çıktı. Personelin temas ettiği 7 ayrı personel de karantinaya alındı.
Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak Gültak, belediye merkez binada yer alan birimde görevli, ismi açıklanmayan bir personelin yapılan ilk kontrolünde koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve personelin Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.
Personel ile temas eden 7 ayrı personel de Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen görevliler tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülerek koronavirüs taramaları yapıldı ve personeller evlerinde 14 günlük karantinaya alındı.
Belediyeye maskesiz giriş yasaklandı.
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