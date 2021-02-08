Belediye İş: ‘Menemen’de 660 işçinin ücreti ödenmedi’

08 Şubat 2021 Pazartesi, 13:49

Belediye İş, yaptığı yazılı açıklama ile Menemen’de görevden alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yerine AKP’li Aydın Pehlivan’ın Başkanvekili olarak atandığını anımsattı. “Kura çekimi sürecinde CHP’li ve AK Parti’li adayların itirazları ve siyasi çekişmelerin faturası, Menemen belediyesi emekçilerine kesilmiştir” denilen açıklamada, “Menemen Belediyesi Başkanvekili Sayın Aydın Pehlivan, Belediye Meclisi’nden şirket yetkilerini alamadığı gerekçesiyle, META-SU ve MENAŞ’da çalışan 660 üyemizi, hukuk dışı bir şekilde 5 gündür işbaşı yaptırmamış, 15 Ocak’ta ödenmesi gereken ücretlerini de ödememiştir” ifadeleri kullanıldı. Belediye çalışanları üzerinden siyaset yapılmaması çağrısı yapılan açıklamada, “Menemen Belediyesi emekçileri siyasi partiler arasında yaşanan siyasi tartışmaların, gerilimlerin tarafı değildir. Onlar, bu sürecin ne savcısı, ne de hâkimidir. Aksine belediye emekçileri, siyasi partiler arasındaki çekişmenin mağdurudur” denildi. Açıklamada Başkanvekili Pehlivan’a şu sorular yöneltildi:

“Emekçilerin hiçbir etkisinin, sorumluluğunun olmadığı bu sürecin faturasını hangi mantıkla, hangi akılla belediye emekçilerine kesiyorsunuz? Neden hukuk dışı bir şekilde arkadaşlarımıza iş vermiyor, ücretlerini ödemiyorsunuz? Menemen Belediyesi emekçilerinin, kovid salgınıyla, İzmir ve çevresinde yaşanan deprem ve sel afetleriyle boğuştukları yetmez gibi, onlara iş vermeyerek, ücretlerini ödemeyerek, açlık ve yoksulluk gibi insani bir afete, bir felakete mahkûm etmeye ne hakkınız var?”