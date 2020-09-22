Belediye-İş Sendikası Başkanı Yurdakul: İnsanları 200 kilometre öteye sürüyorlar

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

“İnsanları oradan oraya sürüyorlar. Alıyorlar 300 kilometre öteye gönderiyorlar. Oradan alıyorlar 100 km., 200 km. uzaklıkta başka bir yere gönderiyorlar” diyen Yurdakul, “İnsanlar yerleşmiş, ev tutmuş. Bir bakıyorsun ‘hadi seni şuraya verdim’. Bütün bunları işçiler Belediye-İş’ten ayrılıp Hizmet-İş’e geçmedikleri için yapıyorlar” diye konuştu. Yurdakul, işçilerin yerlerinin “hizmet için” değiştirildiği söyleminin de gerçeği yansıtmadığını vurguladı. “Gönderdikleri işçilerin hepsi Belediye-İş Sendikası üyesi. Gidenlerin içinde Hizmet-İş’ten kimse yok. Neden Hizmet-İş’ten bir kişiyi bile göndermiyorsunuz? Yanıt basit: İşçileri Belediye-İş’ten istifa ettirmek” dedi.

11 AYDIR YETKİ YOK!

Diğer yandan Yurdakul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de örgütlenmelerini tamamladıkları halde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 11 aydır yetki vermediğini vurguladı. Yurdakul, “Hukuk, adalet tanımıyorlar. Vicdanları kararmış. 11 aydır on binlerce insan mağdur edilebilir mi ya! 11 aydır toplusözleşme yapılamıyor. Bu durum bakanlıktan ve AKP’den kaynaklanıyor. Olacak iş değil” değerlendirmesini yaptı.