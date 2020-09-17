Belediye-İş Sendikası’ndan Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:14

Belediye-İş Sendikası Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman’ın, yaptığı basın açıklamasına, Belediye-İş üyeleri katıldı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ORBEL A.Ş.’de, "hukuksuzluk ve zulmün" kol gezdiğini, dün kendilerine mazlum diyenlerin, bugün ORBEL işçilerini "baskı, tehdit ve sürgünle" sendika değiştirmeye zorladığını belirten Duman, şunları kaydetti:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun, haddi yetkisi olmadan, hukuka aykırı bir şekilde daire başkanlarını arayarak 'Belediye Başkanımız Hilmi Güler’in talimatı var, işçiler Belediye-İş’ten istifa ettirip, Hak-İş/Hizmet-İş’e geçirin' diye talimat vererek, açıkça suç işliyor. Sendikası Belediye-İş’e sahip çıkan, sendikasından istifa etmeyen, içlerinde temsilcilerimizin de olduğu 22 arkadaşımızın işyerleri değiştirilerek, sürgüne yollanıyor.

ÜYELİK TAŞERONA VERİLDİ

ORBEL’de Hak-İş/Hizmet-İş’in bir tek yöneticisini, işyerinde uzmanını göremezsiniz. Hak-İş/Hizmet-İş bir çok yerde olduğu gibi ORBEL’de de üye kayıt işini taşerona vermiş. Taşeronluğu da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun’a yapıyor. ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın da bunu acımasızca uyguluyor.

Mehmet Altun, Sayın Hilmi Güler’in adını kullanarak müdürlere 'emrinizdeki tüm işçiler Hizmet-İş’e geçecek, listesini tutun, bize iletin' diyor. Yeri geliyor bu amaçla toplantılar düzenliyor, sendikamız üyesi işçileri tehditle baskıyla ve sürgünle, sendikamızdan istifa edip Hizmet-İş’e üye olması için canla başla uğraşıyor. İlerde yargılanacağını bile bile Mehmet Altun’u, ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın’ı bu hukuksuzlukları yapmaya iten sebep ne? Neden bu hukuksuzlukların, bu zulmün aracısı oluyorlar? Bir çıkarları mı var?

YAPILAN ZÜLUMDÜR

ORBEL işçilerine sendika değiştirme baskısı yapanlara sesleniyoruz.

Sendika değiştirme baskısı, zulümdür, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır, adaletsizliktir. Belediye-İş 'şu' veya 'o partinin yan kuruluşu, arka bahçesi, yandaşı' değil, işçinin, emekçinin, sesidir soluğudur. O sayede Ordu Büyükşehir Belediyesi işyeri ücret ve çalışma koşulları açısından sadece Ordu’nun değil, ülkemizin parmakla gösterilen örnek bir işyeri haline getirmiştir.

Son sözümüz Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Sayın Başkanına. Sayın Güler, adınızın hukuk dışı uygulamalarla kirletilmesine izin vermeyin. Hukuksuzluk yapanları engelleyin, çalışma arkadaşlarınıza sahip çıkın. Sayın Güler, Anayasal sendikal seçme haklarını kullandıkları için hukuk dışı bir şekilde baskı ve sürgüne uğrayan 22 arkadaşımızı eski işyerlerine iade edin ki kamuoyu gerçekleri görsün.

DEMOKRATİK ZEMİNDE HESAP SORACAĞIZ

Belediye-İş olarak bizler de üyelerimizi, aşıyla, işiyle, tehdit ederek yandaş Hizmet-İş'e üye olmaya zorlayanlardan yaptıklarının hesabını, demokratik zeminde mutlaka soracağız.”