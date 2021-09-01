Belediye meclis üyeleri CHP'den istifa edip AKP'ye geçti
Geyikli Belediye Meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP parti üyesi Naci Sarı, AKP'ye geçti.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile birlikte CHP üyeliğinden istifa eden Naci Sarı, istifalarının ardından AKP'ye geçti.
AKP il binasında üç ismin rozetlerini AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan taktı. Grup Başkanvekili Bülent Turan, parti binasında yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan 3 arkadaşımızın AK Parti saflarında görev alma kararlarından dolayı çok büyük bahtiyarlık duyduk" derken "Bizim kendi tespitlerimiz, ziyaretlerimiz gösteriyor ki, hem de bugün CHP'den üç kıymetli arkadaşımızın AK Parti saflarında yer alması gösteriyor ki hala bu ülkenin en büyük gücü, hala bu ülkenin kıymetli ve tartışmasız iktidar gücü AK Parti'nin kendisidir. Hem ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin hem 84 milyonun kardeşliğinin temsilcisi, en güzel iddialısı AK Parti" iddiasında bulundu.
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