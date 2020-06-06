Belediyeler gidince, TÜRGEV bazı yurtlarını kapatmaya başladı

06 Haziran 2020 Cumartesi, 09:18

Taşınmaz ve nakit desteği aldığı AKP’li belediyeler 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından el değiştirince ekonomisi giderek daralan TÜRGEV, 25 öğrenci yurdunu kapatma kararı aldı.

Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu vakıf, öğrencisi bulunan yurtlarını kapatma gerekçesini ise “KYK yurtları yeterli” şeklinde açıkladı.

Son dönemde ekonomik güçlük çektiği bildirilen vakfın, barınma hizmetlerinin kapsamını daraltacağı açıklandı. Vakıf yönetiminden yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki 25 TÜRGEV yurdunun kapatılacağı, “kaynakların gençlik ve eğitim hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlara” yönlendirileceği bildirildi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Devletin yurt hizmetlerinin, “desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde” olduğunu savunan vakıf yönetiminden küçülme kararına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sivil toplumun gayesi daima devletin yetişemediği, uzanamadığı yerlere kaynak ulaştırmaktır. Biz de bu gaye doğrultusunda yurt sayımızı azaltarak, kaynaklarımızı hizmet vermeye devam edeceğimiz 21 yurdumuza ve çeşitlenerek devam edecek eğitim hizmetlerine yönlendirmeyi hedefliyoruz.’’

GİDEREK BÜYÜDÜ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde kurulan ve yalnızca İstanbul sınırları içinde hizmet veren TÜRGEV, 2012 yılının ardından etkinliğini giderek artırdı. Vakfın yurt sayısı, 2019 yılında yükseköğretimde 49’a, ortaöğretimde ise 11’e çıktı. TÜRGEV’in faaliyet gösterdiği kent sayısı ise 32’ye yükseldi.