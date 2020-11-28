'Belediyenin aracını kullanıyor' iddiasına Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'dan ruhsatlı yanıt

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:10

Antalya'da yayın yapan ve iktidara verdiği destekle gündeme gelen oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Lider gazetesi, Avrasya Araştırma Merkezi'nin sahibi Kemal Özkiraz'ın Antalya Belediyesi'ne ait resmi aracı kullandığını ileri süren bir haber yayınladı. İktidara yakın A Haber, Sabah ve Takvim de söz konusu haberi internet sitelerinden verdi.



Kemal Özkiraz'ın paylaştığı ruhsat.

Kemal Özkiraz, Twitter hesabından söz konusu aracın eşine ait olduğunu gösteren ruhsatını paylaşarak Lider gazetesinin önüne gittiğini ancak haber müdürüyle konuşmasına rağmen gazeteden kimsenin aşağı inmediğini söyledi.

Kemal Özkiraz'ın mesajları şöyle:

Yazmayacaktım ama bu mufterilerin yüzüne yüzüne de vurmalı. Araç eşimin şahsi aracı Eşim BŞB personeli Kart otopark için tanıtım kartı. Ruhsat ve araç fotoğrafı ekte. Gerisi mahkemede...

- Haberi ilk yapan Lider Antalya gazetesini aradım. Sahibi Hülya Koçyiğit'in damadı @AlkoclarEnder

Araç eşimle ve ruhsatla gazetenin önüne gittim. Haber müdürleri ile telefonda konuştum asagudayim gelin arabayı da ruhsatını da görün dedim. İnemediler.

- Hesabını elbet soracağım. İftira atıp, üstüne yatamazsınız. Nasıl bir adama iftira attığınıza siz de şaşıracaksınız. @AlkoclarEnder

- Birazdan varyanttaki ofisinize de geleceğim umarım orada olursunuz.



