Belediyenin Kuran kursu için verdiği dükkan çaycıya kiralandı

20 Aralık 2020 Pazar, 10:51

Sayıştay’ın 2019 Yılı Konya Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu’na göre 2016 yılında Selçuklu ilçesindeki 8 yapı Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne tahsis edildi. Daha sonra bu yapılar cami derneğine bırakıldı. Ancak belediyenin ibadet, eğitim ve öğretim için verdiği yapılandan sadece birinde Kuran kursu açıldı.

Sayıştay denetçileri, derneğin işi ticarete döktüğünü tespit ederek, kalan 7 yapının dükkan olduğunu ve buraların emlakçılık, çaycılık yapan esnafa kiralandığını belirledi.

Sayıştay denetçilerinde tespitlerinde şöyle denildi:

“1 adet yapı Kur'an kursu olarak kullanılırken 7 adet yapının Müftülük kararıyla, kiralanması amacıyla cami derneğine bırakıldığı ve dernek tarafindan da muhtelif tarihlerde ticari mahiyette kullanılmak saikiyle (çay ocağı, emlakçı vs.) kiraya verildiği ve gelir elde edildiği yerinde yaptırılan inceleme, yazışmalar, saha fotoğrafları, kiracı bilgi ve kira kontratlarından anlaşılmıştır. Tahsis edilen taşınmazın amacı dışından kullanılması ya da kullandırılması, ticari amaçla ve gelir elde etme saikiyle kiraya verilmesi mevzuata aykırıdır. Bu ve benzeri durumların hâsıl olmaması için idarenin gerekli önlemi alması, tahsisli diğer taşınmaz kullanımlarının takip ve kontrol edilmesi doğru olacaktır.”

Sayıştay'ın raporunda yer alan ada ve parselde 70 Yakınçağ Sokak'taki Kevser Cami olduğu ve burada çaycı, teknik servis, camcı ve emlakçı olduğu görülüyor.