Belediyeyi kurşunladılar, 'alkollüydük’ deyip özür dilediler
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye binasına ateş eden saldırganlar belediye başkanına mesaj atarak, ''Alkollüydük, tamamen bir kaza. Size ya da belediyeye yönelik herhangi bir kasıt yok. Sizden özür diliyorum'' dedi.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., S.Ç. ve bir kadının içinde bulunduğu otomobilden, Lapseki Belediyesi hizmet binası önünden geçerken havaya 7 el ateş açıldı.
Mermilerden biri belediye hizmet binasının en üst katındaki cama isabet edince, cam kırıldı. Olayın kısa sürede duyulması ardından belediye önünde kalabalık toplandı. Olayın belediyeye yapılmış bir saldırı olabileceği düşünülürken, bir süre sonra şüphelilerden N.K., cep telefonundan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a, "Olayı biz yaptık. Alkollüydük, tamamen bir kaza. Size ya da belediyeye yönelik herhangi bir kasıt yok. Sizden özür diliyorum" diye mesaj attı. Yerleri tespit edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.
BAŞKAN YILMAZ: AFFEDİLECEK BİR OLAY DEĞİL
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, olayı yapan kişileri tanıdığını, hatta zaman zaman kendilerine yardım ettiklerini belirtip, "Olayın ardından özür dilediler. Ancak belediye binası bir kamu malıdır. Bu affedilecek bir olay değildir. Kamu malına zarar verildiği gibi, Allah korusun bir kişinin canına da zarar gelebilirdi. Ayrıca bu olayın bu kadar masumane bir olay olup olmadığını da tam olarak bilmiyoruz. Neticede soruşturma sürüyor. Bu işin takipçisi olmaları için belediye avukatımıza gerekli talimatı verdim. Olayla ilgili şikayetçi olduk. Soruşturmanın sonucunu bekliyoruz" dedi.
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