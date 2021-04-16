Belgesel denince Süha Arın

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Konuk yazar: Emel Seçen

Fethiye Belgesel Günleri, dördüncü yılını 17 Nisan’da Köy Enstitülerinin 81. kuruluş yıldönümünde Süha Arın’ı anarak başlıyor.

Etkinlik, yarışmalı öğrenci filmleri ile profesyonel belgesel gösterimi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bu yılın teması “Kültürel Değerler”. Sinemanın ana konularından biri olan belgesel sinemayı öne çıkarmayı hedefleyen programda hem emeğe saygı hem de vefa borcu olarak her yıl bir usta anılıyor.

Vefatının 17. yılında Süha Arın, “Belgesel sinema, evrensel mesaj taşımalı” diyerek Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasında çektiği “Safranbolu’da Zaman” belgeseliyle büyük katkı sağlamıştı. Otuzdan fazla yapıtı bulunan Süha Arın, “Dolmabahçe ve Atatürk”, “Hattiler’den Hititler’, “Sessiz Emekçiler”, “Cemal Reşit Rey”, “Topkapı Sarayı” gibi çok sayıda belgeseliyle yaşamı boyunca birçok ödüle layık görüldü. Ders verdiği Ankara Üniversitesi SBF BYYO’dan öğrencilerinin ise sinema ve televizyon alanında yetişmesini sağladı, içlerinden Yalçın Yelence, Nesli Çölgeçen, Cemal Karman ve Kemal Sevimli gibi ünlü yönetmen ve belgeselciler çıktı.

4. Fethiye Belgesel Günleri’nde Süha Arın’ın “Tahtacı Fatma” filminin yanı sıra belgeseller gösterilecek. Liseli öğrenci filmleri seçkisi içinden ise üç film ödüllendirilecek.

ETKİNLİK FİLMLERİ

Tahtacı Fatma, Süha Arın, 1979,

28’; Livera’da Kalandar, Hüseyin Özden, 2016, 29’; Saya, Burak Doğan; 2019,

20’; Anadolu’nun Gözleri-Muğla, Cemalettin İrken; 2015, 28’; Kar Şerbeti, Civan

Hüseyin, 35’; Son Delbekçi Kadınlar, E. Onur Ulusoy – Elif Dalkıran, 2018, 30’

Ortaklar Öğretmen Okullular-Adabelenliler Derneği üyelerinin emektaşlığı ve Adabelen Derneği’nin sahiplenmesiyle, Fethiye Belediyesi ve FETAV’ın desteği ile gerçekleşecek olan etkinlik, 17 Nisan’da 13.00-18.30 saatleri arasında YouTube kanalından https://www.youtube.com/watch?v=3veWfWOUD0Q adres linki üzerinden, çevrimiçi olarak gerçekleşecek.