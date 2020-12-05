Belgeyi paylaştı, tepki gösterdi: "Erdoğan, kendisine ilahi aşkla bağlı olduğunu söyleyen Ethem Sancak'a karşılıksız kalmıyor"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla verilen kararnamede Ethem Sancak'ın yeğenine ait Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketi'ne tahsis ettiği ilişkin kararnameyi paylaşarak tepki gösterdi. Kararnamede tahsis bedeli, sabit yatırımın binde biri olacak şekilde belirlendi.
Katar ile yapılan 10 anlaşma ile ülkedeki birçok kaynak satıldı. Yapılan satışların ardından Tank Palet Fabrikası ve birçok özelleştirme gündeme geldi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; iktidara yakınlığı ile bilinen iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a İstanbul'da 172 bin metrekarelik arazi verildi.
Son olrak bir özelleştirmeyi daha gündeme getiren CHP'li Engin Altay, söz konusu kararnameyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kararnamede tahsis edilen arsanın beledi hakkında, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırımın binde biri olarak belirtilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Sancak'ın Erdoğan hakkındaki sözlerini hatırlatan Altay, "Erdoğan, kendisine ilahi aşkla bağlı olduğunu, hatta ailesini feda edebileceğini söyleyen Ethem Sancak'a karşılıksız kalmıyor, verdikçe veriyor. Önce Tank Palet peşkeşi şimdi de Silivri'de 172 bin metrekare arsa. Bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız?" diye sordu.
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