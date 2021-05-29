Belgrad Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Belgrad Açık'ta Alex Molcan'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:55
Belgrad Açık'ta şampiyon Novak Djokovic
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Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık Turnuvası'nı 3. kez kazandı.

Tek erkekler finalinde Slovak Alex Molcan ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.

Djokovic, 2009 ve 2011'de aynı turnuvada şampiyon olmuştu.


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