Milli halterci Dilara Uçan, dünya ikincisi oldu

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:46

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda yarışan genç sporcu Dilara Uçan, dünya ikincisi oldu.

Başarılı sporcu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada 99 kilo ile altın madalya, silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazanarak toplamda ise 222 kiloluk derece elde etti.

Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın yedinci gününde 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı