Milli halterci Dilara Uçan, dünya ikincisi oldu
Dilara Uçan, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansıyla gençler kategorisinde dünya ikincisi oldu.
Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda yarışan genç sporcu Dilara Uçan, dünya ikincisi oldu.
Başarılı sporcu, Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada 99 kilo ile altın madalya, silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazanarak toplamda ise 222 kiloluk derece elde etti.
Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın yedinci gününde 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı
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