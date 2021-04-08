08 Nisan 2021 Perşembe, 00:01

Konusunda uzman bir psikoterapist ve yazar olan Lori Gottlieb, kırklı yaşlarında beklenmedik bir ayrılık yaşıyor. İyileşme sürecinin bir parçası olarak kendisi de terapiye gitmeye karar veren Lori’nin hayatına deneyimli ama ilginç bir terapist giriyor: Wendell. Tuhaf hırkası ve pantolonuyla, meslektaşlarının pek de tercih etmeyeceği terapi odası dekorasyonuyla bir TV dizisinden fırlamış gibi görünüyor.

Aldığı sıkı eğitime ve deneyime karşın yaşamındaki bu beklenmedik krizi aşmaya çalışan Lori Gottlieb, eşzamanlı olarak danışan hayatlarının mahrem odalarında dolaşmaya devam ediyor: Bencil bir Hollywood yapımcısı, kanser teşhisi konan yeni evli bir kadın, yaşamında hiçbir şey düzelmezse doğum gününde intihar edeceğini söyleyen yaşlı bir kadın ve yanlış adamlarla takılmaktan vazgeçemeyen genç bir kadın…

Şaşırtıcı bir bilgelik ve mizahla Gottlieb; aşk ve arzu, anlam ve ölümlülük, suçluluk ve kurtuluş, korku ve cesaret, umut ve değişim arasındaki gergin ipte yol alırken, kendimize ve başkalarına söylediğimiz gerçekleri ve kurguları inceleyerek kör noktalarımızı işaret ediyor.

Belki de Biriyle Konuşmalısın (Hep Kitap / Çev.: Cemre Ömürsuyu Seyis); geçmiş hikâyelerimizi gözden geçirmenin ilerlememize ve iyileşmemize nasıl yardımcı olduğuna ilişkin derin, eğlenceli ve evrensel bir tura çıkarıyor.