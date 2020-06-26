Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresi: İBB tablo için ne kadar ödeyecek ve nerede sergileyecek?

26 Haziran 2020 Cuma, 09:47

Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek dün Londra'da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplamda 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödenerek satın alınmıştı.

BBC Türkçe'nin açık artırmay ile ilgili sorularını yanıtlayan İstanbul Belediesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Fatih Sultan Mehmet portresinin, İBB bünyesinde yeni yapılacak bir müzede sergileneceğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamayı Twitter'da yaparak, "Gentile Bellini'nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" dedi.

İBB, tablonun açık artırma fiyatı olan 770 bin sterline ek olarak, müzayede evi komisyonu olarak da 165 bin 250 sterlin ödeyecek. BBC Türkçe'ye açıklama yapan, Christie's müzayede evi yetkilileri tablonun toplam satış bedelinin 935 bin 250 sterlin olduğunu ifade etti.

FATİH TABLOSU ÖZEL BİR MÜZEDE SERGİLENECEK

İBB Daire Başkanı Polat, alımın, İBB'nin "koleksiyon edinim bütçesinden" karşılanacağını açıkladı.