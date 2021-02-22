" 'Ben de yaparım' dedim ve başardım"
O genç bir kadın girişimci. Çevre mühendisi Sibel Müftüoğlu: 'Evet ben de yaparım' dedim ve başardım...
O da eşi de mühendis. Genç çift Avanos’ta küçük bir çiftlik kurarak, doğaya ve hayvancılığa olan sevgilerini de katarak emeklerini ortaya koyuyor. Sibel Müftüoğlu başarı sırrını anlattı.
-Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Çevre Mühendisiyim ben. Eşimin işi nedeniyle Avanos’a geldik. Burayı sevdik. Doğanın içinde olmayı, doğal yaşamı seviyoruz. Aklımızda bir çiftlik kurma isteği vardı. Eşim ve ben sekiz, dokuz ay gibi bir süre araştırma yaptıktan sonra kararımızı verdik...
-Kaç tane sağmalla başladınız?
Altı tane montofon inekle başladık.Hiç sanayileşmeden en fazla 50 sağmal kadar büyümek istiyorum. Butik, modern bir çiftlik. İneğin memesinden çıktığı gibi şişeye girmeli sütümüz.
-Zorlukları neler?
Yemler çok pahalı, satın alıyoruz. Zor bir iş. Emek istiyor.
-Talebe yetişebiliyor musunuz?
Evet yetişebiliyoruz. Sağlık sektörü başta olmak üzere birçok sektörden; ambalaj ve hijyene önem veren yurttaşlardan çok talep var. Tek kullanımlık şişelerde servis ediyoruz sütümüzü.
-Eşiniz destekliyor mu sizi?
En büyük destekçim eşim. Peynir denemeleri var. 10 yıldır sebzelerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Kullanabileceğimiz en küçük toprak parçasını bile kullandık. Çocukluğumuzda yediğimiz yoğurt, süt o kaliteyi yakalamak istedik.
-Son olarak bize ne söylemek istersiniz?
'Evet ben de yaparım' dedim ve başardım. Hayata dokunmak ve bundan keyif almak çok önemli…
@çiftlikkaradağ
www.kapadokyahaberleri.com
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