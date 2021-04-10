"Ben şampiyon olamam"

10 Nisan 2021 Cumartesi, 21:17

Kimse hakem Ali Palabıyık'ı suçlamasın.

Sezon başından beri Galatasaray'a takıntılılar zaten!

O yüzden bugünkü beraberliğin nedeni hakemler değil!

Sırf, Lens'in Yedlin'e ama bilerek ama bilmeyerek taban girişinin cezasız kalması bile VAR odası, yardım hakem, hakem grubunun bakış açısını ortaya koyuyor. Faul bile çıkmadı o pozisyonda. Bırakın sarı ve kırmızı kartı tartışmayı.

Eğer Yedlin oyunda kalsa takımın tek koşan ismi olarak oyuna katkı sağlar mıydı onu siz değerlendirin!

Ve Galatasaray'ın belki de öne geçeceği pozisyon; vücuttan ele giden top, değip değmediği de TV incelemeleri ile bile net değil. Babel'in indirip Mustafa'nın ağlara bıraktığı vuruş galiba maçın kırılma anı oldu!

Gol VAR’dan dönünce maç da kırıldı! Ki aynı Babel’in ikinci yarıda da bir el pozisyonu vardı, Karagümrüklü resmen elle oynuyordu. Konu Galatasaray lehine olduğu için kimse oralı olmadı; biz bu duruma hakem bir VAR’mış, bir yokmuş diyoruz! MHK Başkanı Serdar Tatlı ne der acaba, hakemliğindeki gibi “Yarı yarıya doğru” diyebilir mi?

Bu arada maçın sonlarındaki kırmızı kart ve penaltı iptali ise - bence - hakem ekibinin tek doğru kararı olabilir. Öyle bir ‘temasçık’la düşen forvet olmaz! Orada Kerem'e kızsın Galatasaray! Karşı karşıya nasıl kaçırdı o golü diye!

Neyse fazla takılmayalım hakemlere! Musafa Denizli'nin dediği gibi "Hakemleri de yeneceksin bazen.." Yenemiyorsan susacaksın!

Sakın ola eksiklere de takılmayın! O yok, bu yok!

Örneğin Beşiktaş Cenk'i (Taylan-Emre ile aynrı dönemde korona oldu) çatır çatır oynatıyor. Ama sen 'hasta' diye kullanmıyorsun elindeki nadide isimleri!

Bu olan-olmayan futbolcular ve hakem muhabbetini bir yana bırakırsak; maçın 60'lı dakikalarıydı. Galatasaray bir korner kazandı; skor 0-0 ama Ömer Bayram atışı kullanmak için taksi bekledi, gelmeyince aheste aheste gitti köşeye. Adama Fitness salonunda bile böyle ağır davranma izni vermezler Ömer Bayram!

Bu pozisyon bile Galatasaraylı oyuncuların nasıl lige havlu attığını gösteriyor!

Fatih Terim bu Ömer Bayram’a nasıl dayandı anlaşılır gibi değil. Tabi dayandığı sadece Ömer Bayram değildi. Etebo çok koşan bir 2. lig futbolcusu. Bakın 1. lig demiyorum çünkü Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba TFF 1. ligde bu Etebo'ya ancak forma taşıtır. Samsunspor'da forma giyemez!

Düşünün Galatasaray'ın vurdumduymazlığını; biyonik adam Donk bile kötüydü. 3 kere kayıp düştü, sonra gitti adama arkadan faul yaptı atıldı.

Feghouli'ninki ise resmen laubalilik. Kurtarıcı olarak giriyor, sahada yürüyor!

Biraz Babel, az buçuk Muslera, Marcao, oynadı; geri kalanı futbol tarihinin tozlu raflarına gönderebilirsiniz bu maç özelinde!

Galatasaray 11'i ve sonradan girenler için kullanılacak ifade çok; laubalilik belki de en hafifi. Üstelik bu futbolcular Süper Lig'in en fazla para veren 2 ekibinden birinde oynuyorlar. Ama bas bas bağırıyorlar: "Şampiyon olamayız.."

Evet, son düdük çaldığında geçen hafta BAY çeken ve dinlenen Galatasaray, şampiyonluğa 'Bay Bay' diyordu. Çünkü bu kadar isteksiz oynayan bir takım şampiyon OLAMAZ!