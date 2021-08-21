Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi
Benfica'da, futbol genel direktörü Rui Pedro Braz, Gedson için kesin konuştu: Gitmiyor!
Gedson Fernandes'in transfer öyküsü şimdilik bitti. Galatasaray, Portekizli yıldızda ısrarcıydı. Bu süreçte Beşiktaş'ın da devreyi girdiği iddia edildi. Tüm bunlar yaşanırken, oyuncunun kulübü Benfica'da, futbol genel direktörü Rui Pedro Braz, kesin konuştu.
Portekizli yönetici, Gedson Fernandes konusundaki kesin kararlarını Radyospor aracılığıyla duyurdu.
Spor Kazanı programında konuk olan Braz, "Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık. Fakat ne kulüplerin ismini ne de transfer için teklif ettikleri paranın miktarını açıklayacağım. Daha da önemlisi Gedson Benfica'da kalıyor. Gitmeyecek. Bu kesin olan kararımız" dedi.
Kaynak: Radyospor / Özgür Sancar
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