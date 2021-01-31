‘Benim bedenim benim kararım’
Polonya’da aylardır tartışmalara neden olan kürtaj yasağı taslağının 28 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.
Polonya’da aylardır tartışmalara neden olan kürtaj yasağı taslağının 28 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Yeni yasayla kürtaja sadece tecavüz ve ensest ilişki ya da hamileliğin annenin hayatını riske soktuğu durumlarda izin veriliyor. Başkent Varşova’nın yanı sıra pek çok kentte eylemciler, “Benim bedenim benim kararım”, “Hükümetim beni öldürüyor”, “Devrimin rahmi vardır” pankartları ile yürüdü. Nüfus çoğunluğunun Katolik olduğu Polonya’da hükümetin, Katolik Kilisesi’yle güçlü bağları var. Yasağa karşı protestolara öncülük eden kadın hareketinin üyeleri, geçen yıl Arjantin’de kürtajın yasallaşması için kampanya yürüten eylemciler gibi boyunlarına yeşil eşarplar doluyor. Arjantin’de Temsilciler Meclisi ve Senato, geçen yıl Katolik Kilisesi’nin muhalefetine rağmen hamileliğin 14’üncü haftasına kadar kürtaja izin veren yasa tasarısını onaylamıştı.
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