Benitez'in menajeri Fenerbahçe iddialarını cevaplandırdı

06 Haziran 2021 Pazar, 14:49

Habertürk TV'ye konuşan Manuel Garcia Quilon, ''Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok. Rafael Benitez tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir'' dedi.



ALİ KOÇ: "GÜNDEMİMİZDE YOK"

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen'in paylaştığı tweete göre Ali Koç, Benitez ile ilgilenmiyor.

Dilmen attığı tweette " Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “BENITEZ” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!” " ifadelerini kullandı.

