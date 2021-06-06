Benitez'in menajeri Fenerbahçe iddialarını cevaplandırdı
Adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol hoca Benitez'in menajeri gündeme özel açıklamalarda bulundu.
Habertürk TV'ye konuşan Manuel Garcia Quilon, ''Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok. Rafael Benitez tatilini yapıyor. Bu yaz bir takımla anlaşmak istiyor. İstediği şartların oluşması halinde yeniden futbola dönebilir'' dedi.
ALİ KOÇ: "GÜNDEMİMİZDE YOK"
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen'in paylaştığı tweete göre Ali Koç, Benitez ile ilgilenmiyor.
Dilmen attığı tweette " Bugün Sayın Ali Koç’la kahve içtik, Fenerbahçe’nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm “BENITEZ” isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan’ın cevabı; “Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!” " ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- MHP'li vekilin ziyaretinde Atatürk fotoğrafı yok
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!