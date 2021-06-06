<p>Transfer sezonuna Gervinho ve Peres'i kadrosuna katarak hızlı giriş yapan Trabzonspor frene basmayı düşünmüyor.&nbsp;</p>
1

Transfer sezonuna Gervinho ve Peres'i kadrosuna katarak hızlı giriş yapan Trabzonspor frene basmayı düşünmüyor. 

<p>Abdullah Avcı'nın, sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı sol bek Marlon'un takıma dönmesinin ardından bir sol bek transferi istediği öğrenildi.</p>
2

Abdullah Avcı'nın, sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı sol bek Marlon'un takıma dönmesinin ardından bir sol bek transferi istediği öğrenildi.

<p>beIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Galatasaray'da 1.5 sezon kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katmak istiyor.&nbsp;</p>
3

beIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, Galatasaray'da 1.5 sezon kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katmak istiyor. 

<p>23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temasa geçen Trabzonspor yönetimi, yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralık formülüne yönelirken, Alman ekibinin bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.</p>
4

23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temasa geçen Trabzonspor yönetimi, yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralık formülüne yönelirken, Alman ekibinin bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Video Haberler