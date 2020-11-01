01 Kasım 2020 Pazar, 00:25

ÇİVİSİ ÇIKAN DÜNYA

Caz çağından iki fantastik öykü: Benjamin Button’ın tersine hayatı ve bir kitapçının kızıl saçlı bir büyücüye olan ömürlük aşkı.

Benjamin Button doğduğu gün hastaneden babasıyla birlikte yürüyerek çıktı. Emekleme çağında bastonla geziyor, oyuncaklardan çok babasının purolarını aşırmayı seviyordu. Büyüdükçe kır saçları renklendi, kırışıklıkları yok oldu; orta yaşlı bir adamken evlendiği kadından delikanlıyken sıkıldı.

Benjamin’in bile akıl sır erdiremediği tersine bir hayatı konu eden Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi, F. Scott Fitzgerald’ın fantastik öğelerle dolu diğer öykülerinden “Ey Kızıl Saçlı Büyücü!” ile bir arada.

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi / F. Scott Fitzgerald / Çeviren: Seçkin Selvi / Can Yayınları / 96 s.