Benzin ve motorine 10 kuruş zam
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle benzin ve motorine 10 kuruş zam yansıtıldı.
Akaryakıtta iki aydır uygulanan tavan fiyat uygulaması sona ermesinin ardından, benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi.
Yeni fiyatlardan satış bugün itibarıyla başladı. İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.
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