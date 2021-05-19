Benzin ve motorine 10 kuruş zam

Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle benzin ve motorine 10 kuruş zam yansıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:23
Benzin ve motorine 10 kuruş zam
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Akaryakıtta iki aydır uygulanan tavan fiyat uygulaması sona ermesinin ardından, benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi.

Yeni fiyatlardan satış bugün itibarıyla başladı. İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.


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