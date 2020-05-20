Benzin ve motorine zam geldi
- Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 20, motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) gelen bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,83 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.
Buna göre Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,57 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,58 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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