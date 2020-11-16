Benzinde 32 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,93 liradan 6,61 liraya, Ankara’da 7,03 liradan 6,71 liraya, İzmir’de ise 7,05 liradan 6,73 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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