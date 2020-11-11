Benzine 19 kuruş zam geliyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:07
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Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Motorin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor. 


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