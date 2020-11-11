Benzine 19 kuruş zam geliyor
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Motorin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.
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