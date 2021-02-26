Benzine zam: Bu gece yarısı geçerli olacak

26 Şubat 2021 Cuma, 17:01

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre 27 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 27 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.



