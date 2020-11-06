Beraat sonrası Fenerbahçe'den "Haklıyız kazanacağız" paylaşımı

Fenerbahçe "Futbolda sözde şike" davasının sonuçlanmasının ardından sosyal medya üzerinden "Haklıyız kazanacağız" notuyla bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 13:10
Beraat sonrası Fenerbahçe'den
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Fenerbahçe, sosyal medyadan eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerinin beraat ettiği "Futbbolda sözde şike" davasının sonucuna ilişkin paylaşım yaptı. İşte o paylaşım


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