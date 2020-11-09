Berat Albayrak: İstifa açıklamasına siyasetçiler ne tepki verdi?

09 Kasım 2020 Pazartesi, 06:50

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurması, siyasetçilerin gündemindeydi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil" dedi.

Konunun ana akım medyada haberleştirilememesine değinen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise "İstifa var mı? Yok mu? İktidar bu süreci bile yönetmekten aciz. Saray susunca yandaş medya da dilini yuttu, ne demesi gerektiğini öğrenmeyi bekliyor" paylaşımında bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Berat Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği bir konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı, "Program ve bütçeyi Damat Bakan'ı sürecin dışında tutarak revize edin" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1325453069774155776

AKP Kayseri Milletvekili ve eski grup başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın istifasının Sn Cumhurbaşkanımız tarafından kabul görmemesini umuyoruz" dedi.

Çok sayıda AKP milletvekili, günün ilk saatleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte oldukları fotoğraflarını paylaşarak "Yolunuz yolumuzdur" dedi, aynı şekilde Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanlığı sarayının hesaplarını etiketledi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de önce "Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım" paylaşımında bulundu, sonra AKP milletvekilleri gibi "Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu..." dedi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "halka karşı suç ittifakı" ve "saadet zincirinin" çatlamakta olduğunu söyledi, "Bu daha başlangıç!" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi lideri eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de siyasetin ve devlet düzeninin aşiret anlayışına çevrildiğini savundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, kanuna göre "bağımsız ve tarafsız" olması gereken RTÜK'ün başkanının böyle bir mesaj atmasının kanunu çiğnemek olduğunu savundu.

Saadet Partisi Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman ise Albayrak'ın liyakat sahibi olmaması nedeniyle istifayı da "eline yüzüne bulaştırdığını" söyledi.

MHP'li siyasetçiler ise istifa hakkında bir yorum yapmadı.