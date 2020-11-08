Albayrak'ın istifasının ardından CHP'den ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından ilk tepki CHP sözcüsü Faik Öztrak ve Murat Emir'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 22:46
Albayrak'ın istifasının ardından CHP'den ilk açıklama
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Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülke ekonomik buhranda.  Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa  etti mi belli değil.  Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil."

Murat Emir ise, Öztrak'ın tweetini alıntılayarak şu yorumda bulundu:


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