Albayrak'ın istifasının ardından CHP'den ilk açıklama

08 Kasım 2020 Pazar, 22:46

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil."

Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil. — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 8, 2020

Murat Emir ise, Öztrak'ın tweetini alıntılayarak şu yorumda bulundu:

"İstifa var mı? Yok mu? İktidar bu süreci bile yönetmekten aciz. Saray susunca yandaş medya da dilini yuttu, ne demesi gerektiğini öğrenmeyi bekliyor."