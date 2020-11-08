Albayrak'ın istifasının ardından CHP'den ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından ilk tepki CHP sözcüsü Faik Öztrak ve Murat Emir'den geldi.
Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil."
Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil.— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 8, 2020
Murat Emir ise, Öztrak'ın tweetini alıntılayarak şu yorumda bulundu:
"İstifa var mı? Yok mu? İktidar bu süreci bile yönetmekten aciz. Saray susunca yandaş medya da dilini yuttu, ne demesi gerektiğini öğrenmeyi bekliyor."
İstifa var mı? Yok mu? İktidar bu süreci bile yönetmekten aciz. Saray susunca yandaş medya da dilini yuttu, ne demesi gerektiğini öğrenmeyi bekliyor. https://t.co/WbRAHVW3hE— Murat Emir (@muratemirchp) November 8, 2020
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