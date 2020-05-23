Berat Albayrak yine link dağıtıyor

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in koronavirüs sürecinde esnafın durumuna ilişkin yönelttiği soru önergesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa Sesleniş konuşmasının internet adresini göndererek yanıt verdi.

CHP’li Sümer, 11 Nisan 2020’de Bakan Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltmişti:

-Vergi ve SGK borcu olan esnaf sayısı kaçtır? Esnafın devlete ödenmeyen toplam borcu ne kadardır?

-Borcu olan esnafa da destek kredisinden yararlanabilmesi için vergi ve SGK borcu olmama şartının kaldırılması mümkün müdür?

-Esnafın en büyük giderlerinden biri olan kira borcu için bir destek sağlanmışı planlanmakta mıdır?

KONUŞMA LİNKİNİ GÖNDERDİ

Önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yanıtı yanıt gönderdi:

“Bahsi geçen hususlara ilişkin bilgilere https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/118080/ulusa-seslenis-konusmasi adresinden ulaşılabilmektedir.”

Albayrak’ın gönderdiği internet adresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Mart 2020’de yaptığı Ulusa Sesleniş konuşması yer alıyor.

'CİDDİYETTEN UZAK'

CHP’li Sümer, Albayrak’ın yanıtının ciddiyetten uzak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yazılı soru önergeleri iktidarı denetleme vasıtalarından biridir. Bu hakkı bizler halk adına kullanıyoruz. Tüm sorularımıza ya hiç cevap verilmiyor ya da böyle gayri ciddi cevaplar veriliyor.

Söz konusu linkte sorduğumuz soruların yanıtları zaten yok. Olsa bile Sayın Albayrak’ın internet adresi göndermek yerine ciddiye alarak cevap vermesi gerekirdi. Sorularımı güncelleştirerek yeniden önerge verdim. Bakalım bu defa nasıl cevap alacağım.”

KAÇ ESNAF YARARLANAMADI?

Sümer, yeni bir önerge vererek şu soruları yöneltti:

-Vergi ve SGK borcu olan esnaf sayısı kaçtır? Esnafın devlete ödenmeyen toplam borcu ne kadardır?

-Esnaf Destek Paketi’nden yararlanmak için kaç esnaf başvuruda bulunmuştur? Kaç TL kredi sağlanmıştır? Paketten yararlanma başvurusu reddedilen esnaf sayısı kaçtır?

-Esnafın en büyük giderlerinden biri olan kira borcu için bir destek sağlanması planlanmakta mıdır?

DAHA ÖNCEKİ LİNKLER

Albayrak, şubat ayında yanıtladığı önergelerde ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Merkez Bankası ile Yap-İşlet-Devret projelerine ilişkin yönelttiği sorulara, ilgili kurumların internet linklerini göndererek cevap verdi.

Daha sonra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un devletin kiraladığı binalara ilişkin verdiği soru önergesine de aynı şekilde yanıt geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son olarak İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu’nun soru önergesini internet bağlantısı aracılığıyla yanıtladı. Ancak Albayrak’ın gönderdiği bağlantıya erişilemedi.