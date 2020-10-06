Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde

06 Ekim 2020 Salı, 21:26

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı anket son dönemde “Ben dolara bakmıyorum”, "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz", sözleriyle tartışma yaratan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a olan güveni ortaya koydu.

"ÜLKENİN SADECE YÜZDE 4'Ü ALBAYRAK'A GÜVENİYOR"

Anket sonuçlarına göre, Berat Albayrak’a ekonomide güven yok. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin sadece yüzde 4,9’u ülke ekonomisini en iyi Albayrak’ın yöneteceğini düşünüyor.

Ankete göre, ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim ise yıllardır yönetimde olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

ÜLKE EKONOMİSİNİ EN İYİ YÖNETECEK İKİNCİ İSİM MANSUR YAVAŞ

Erdoğan’dan sonra ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim yüzde 6.5 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş çıktı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a olan güven ise yüzde 5.7 olarak belirlendi.

"YURTTAŞLAR TARİKATLARIN YÖNETİMDE ETKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Ankette katılımcılara “Günümüzde tarikat ve cemaatler, kamu kurumlarında organize olup kamu yönetimini etkilemeye çalışıyor şeklindeki iddialara katılıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 70’i “Günümüzde tarikat ve cemaatler, kamu kurumlarında organize olup kamu yönetimini etkilemeye çalışıyor” dedi.