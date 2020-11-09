'Berat Albayrak'ın durumu öğleden sonra netleşecek'

09 Kasım 2020 Pazartesi, 11:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün akşam açıkladığı sürpriz istifası ile eşzamanlı olarak Twitter hesabını da silmesi dikkat çekti. Bu gelişme üzerine Albayrak'ın sosyal medya hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından "hacklenmiş" olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Ancak saatler boyunca istifaya ilişkin hiçbir resmi yalanlama yapılmadı ve Albayrak'ın Instagram'da yaptığı istifa duyurusunun gerçek olduğu görüşü ağır bastı.

Konuya ilişkin Habertürk'te yayınlanan Para Gündem programında değerlendirmelerde bulunan SuperHaber programcısı Metehan Demir, istifa kararının kesin olduğunu vurguladı.

İşte Demir'in çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar;

''TEPKİSİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYDU''

''Dün akşam gerçekten çok büyük dalgalanmalar yaşandı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarının hacklenmesi oluyor. Vatandaşlar, ''Bu da öyle mi?'' gibi düşünerek bekleyiş sürecine girdi. Twitter adresinde de sıkıntı oldu.

Ama Instagram açıklamasına bakıldığında satır aralarına çok köşeli, kinayeli, sitemkar ifadeler var.

Şimdi mesela; ''Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm görevime sağlık sorunları nedeniyle devam edememe kararı aldım'' ifadelerinin ardından ''Sağlık sorunu yoktu'' sorgulaması başladı.

Sonrasında birkaç cümle var. Sitemkarlığını çok üst seviyede... Tepkisini açıkça ortaya koyduğu net.

''Aileme zaman ayırıcağım'' dedikten sonra sayın Cumhurbaşkanı'na atıfları var. Fakat şu bölümü çok kritik; ''5 yıllık süre boyunca yakın arkadaşlarıma teşekkürler nokta'' diyor. ''Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler'', ''At izi it izine karıştı, vatandaşlardan rabbim razı olsun'' ifadesi aslında kendisinin tepkisini de ortaya koyuyor.

''NACİ AĞBAL SONRASI BU TİP BİR İSTİFA BEKLENİYORDU''

Zamanlama açısından bakıldığında Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığına atanması sonrasında, ikili arasında gerginlik olduğu iddia edildiği için bu tip bir istifanın gelmesi de beklenen bir gelişme olarak konuşuluyordu.

Geçmişte Sayın Ağbal'ın da daha keskin bir göreve getirileceği konuşulmuştu ama böyle bir tercihte bulunulmadı. Albayrak görevine devam etti. Onun sonrasında bu iddialar hep konuşuldu. İçeride çok güçlü bir ekibi var Albayrak'ın. Ağbal'ın da var başka gruplar da var. Bu gruplar arasında bir çekişme olduğu çok sık konuşuldu.

Merkez Bankası Başkanı'nın Erdoğan tarafından atandığı çok net. Albayrak'a rağmen...

''AĞBAL'IN AÇIKLAMASI ÇOK ANLAMLI''

Ağbal'ın ''Ben geldim'' anlamında erken saatlerde açıklama yapması da zamanlama açısından çok önemli.

Şimdi, ''Maliye Bakanı kim olur kim olmaz'' tartışmaları var. Bir sürü isimden bahsediliyor. Mehmet Şimşek, Ersin Özince deniyor. Birçok isim var.

Ancak şurası bir gerçek ki, Ağbal'ın ataması üzerinden gelecek ismi düşünmemiz gerekiyor. Beraber çalışabileceği, rakip olmayacağı, Ağbal'ın da gölgesinde olmayacağı bir tablo oluşması gerekiyor.

Ağbal, Albayrak'ın gölgesi altındaydı. Şimdi rahat çalışacağı bir ortam sağlanacaktır. Tablo çok karışık. Soylu'nun istifa sürecinde 2 saat içinde süreç bitmişti. İçeride ikna çlaışmalarının tablonun ne şekilde devam ettirileceğini görüşülüyor olabilir.

''İSTİFA HABERİ KESİN...''

İstifa kesin. Çünkü siyasetin içinde önemli isimler kalmasını da istiyor. AK Parti içinde siyasetin merkezinde olduğunu bildiğimiz isimlerin gitmemesi yönündeki açıklamalarına baktığımızda istifanın kesin olduğunu görüyoruz.

Artık bu saatten sonra çok uzadığı için, Ağbal'ın sabah yaptığı açıklama belirleyici. Bu açıklama istifanın geri dönmeyeceği şeklinde değerlendirilebilir.

Normal bir açıklama ama kritik saatlerde yapması çok anlamlı...

''İSTİFA KARARI ÖĞLEDEN SONRA NETLEŞECEK''

Az önce bir mesaj geldi, Berat Albayrak'ın durumunun öğleden sonra netleşeceğini öğrendim.''