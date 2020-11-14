Berat Albayrak'ın görevden aldığı isimlere AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görev!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sayıştay savcılıklarına 4 atama yaptı. Atanan isimlerden bazıları istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından daha önce görevden alınan isimler.
Geçen ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’da çok sayıda bürokrat görevden alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla gerçekleşen görevden alınma kararları 8 Ocak’taki Resmi Gazete’de yayımlandı. Berat Albayrak’ın bakan olduğu dönemde gerçekleşen bu görevden almalar dikkat çekmişti. Görevden alınan 20’ye yakın üst düzey bürokrat arasında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Karatürk de vardı. Karatürk dün Cumhurbaşkanı tarafından Sayıştay Savcılığı’na atandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak da görevinden alınan isimler arasında yer aldı. Çolak dün Erdoğan tarafından Sayıştay Savcısı olarak atandı. Savcılığa atanan bir diğer isim Ertan Erüz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yönetici olarak görev yapmıştı.Mustafa İlhan da Sayıştay Savcısı olarak atandı.
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