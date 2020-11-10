Berat Albayrak’ın hiçbir hedefi tutmadı

10 Kasım 2020 Salı, 06:00

Albayrak döneminde hazırlanan ve yeni ekonomi programı (YEP) adı verilen orta vadeli programlarda (OVP) çalışanlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yer aldı.

“Reel sektöre TL cinsinden ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacağı” gerekçesiyle tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) gündeme getirildi. TES ile birlikte kıdem tazminatı da fona dönüştürülecekti. Sendikaların tepkisi üzerine düzenleme rafa kaldırıldı.

Büyümenin bu yıldan başlayarak sonraki yıllarda yüzde beş olması öngörüldü. Yeni YEP’te bu yıl için 0.3’e çekilmek zorunda kalındı, işsizlik bu yıl 11.8’e indirilecekti, yüzde 13.8’e çıkarıldı, enflasyon bu yıl 8.5’e inecekti, 10.5’e çıkarıldı, bütçe 138.9 milyar açık verecekti, 239.2 milyar lirayı buldu.

Üstelik bunlar Merkez Bankası’nın kâr ve ihtiyaç akçesinden Hazine’ye yapılan aktarmalara karşın. Bu yıl için ortalama dolar kuru 6.91 olacaktı, 8.50’nin üzerine çıktı.