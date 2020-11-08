Berat Albayrak'ın istifa etti, resmi açıklama yok, hack iddiası var
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından resmi açıklamama yapılmaması kafaları karıştırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan istifa açıkalaması, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.
İstifanın açıklandığı saat itibarıyla iktidara yakın medya organlarının hiçbiri haberi yayımlamadı. Yine devletin ajansı AA da haberi servis etmedi.
İktidara yakın Yeni Şafak ise Albayrak'ın istifasını ingilizce olarak duyurdu ve bir süre sonra yayından çekti.
İşte silinen haber:
Birçok yurttaş ve sosyal medya kullanıcısı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na açıkalama yapma çağrısında bulundu ancak bu çağrılar karşılıksız kaldı. Derin sessizlik "Albayrak'ın istifasının perde arkasında neler yaşanıyor?" sorusuna neden oldu.
İstifa haberleri başta sosyal medya ve iktidara muhalif diye tanımlanan medya organlarında yer bulurken, Albayrak'ın Twitter hesabının görüntüsüyle hacker saldırısına uğradığı iddia edilen bir paylaşım yapıldı, Ancak bu sırada Albayrak'ın Twitter'ı kapalıydı.
İstifanın gündeme düştüğü saat 19.05 sıralarıydı. Haberin yazıdlığı saat 20,35'e kadar resmi hiçbir açıklama yapılmadı.
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