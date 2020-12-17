Berat Albayrak’ın istifası sonrası kamuya ait sigorta şirketlerinde değişim
Kamudaki Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta’nın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Sigorta’da üst yönetim depremi yaşandı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Alper Karayazgan ve yardımcıları görevden ayrıldı. Gelişme, Berat Albayrak’ın ekibi olarak nitelenen isimlerin aktif görevden alınması olarak değerlendirildi.
Kamu sigorta şirketlerinin kısa süre önce birleştirilmesiyle kurulan ve 1 Eylül’de resmen faaliyete geçen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te üst yönetim depremi yaşandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamaya göre 9 Temmuz’da Türkiye Sigorta (Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta) Genel Müdürü olan Alper Karayazgan ile genel müdür yardımcıları Atakan Bektaş, Emre Bayram ve Hakan Muştu görevlerinden ayrıldı ve danışman kadrosuna atandı.
Yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı Atilla Benli genel müdürlük görevini de üstlendi. Ancak yine 9 Temmuz’da kurulan “İcra Kurulu” kaldırıldı. Genel müdür yardımcılıklarına da atamalar yapıldı.
BES TARAFI DA DEĞİŞTİ
Diğer açıklamalara göre Benli, Türkiye Hayat Emeklilik (Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik, Vakıf Emeklilik) Genel Müdürü de oldu. Bu şirketin genel müdürü Cenk Kurt da danışman yapıldı. Genel müdür yardımcılarından Faruk Gökçen ise görevinden ayrıldı.
Açıklamalarda “üst yönetimde yalınlaşma ve verimlilik” vurgusu yapılırken sigorta kulislerinde konuşulanlara göre bu değişim, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası sonrası onun ekibi olarak nitelenen isimlerin aktif görevden alınması olarak değerlendiriliyor. Benzer gelişmelerin devam etmesi de bekleniyor.
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