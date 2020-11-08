Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından birçok kulis bilgisi paylaşılmaya başladı. İstifaya ilişkin en çarpıcı iddialardan biri MHP kanadından geldi.
MHP kulislerinden gelen bilgiye göre, Bülent Arınç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevine devam etmesi halinde yaklaşık 30-40 miletvekilinin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne geçeceklerini iletti. Bu rapor doğrultusunda harekete geçen Erdoğan, Süleyman Soylu'dan durumu araştırmasını istedi.
ERDOĞAN VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ, İSTİFA GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bilgiyi doğrulamasının ardından milletvekilleri ile bir araya gelen Erdoğan, durumun ciddiyetini anladı ve Albayrak ile yaptığı görüşmede istifa etmesinin uygun olduğu kanaatini iletti.
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