Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia

08 Kasım 2020 Pazar, 23:13

MHP kulislerinden gelen bilgiye göre, Bülent Arınç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevine devam etmesi halinde yaklaşık 30-40 miletvekilinin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne geçeceklerini iletti. Bu rapor doğrultusunda harekete geçen Erdoğan, Süleyman Soylu'dan durumu araştırmasını istedi.

ERDOĞAN VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ, İSTİFA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bilgiyi doğrulamasının ardından milletvekilleri ile bir araya gelen Erdoğan, durumun ciddiyetini anladı ve Albayrak ile yaptığı görüşmede istifa etmesinin uygun olduğu kanaatini iletti.