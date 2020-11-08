Berat Albayrak'ın istifayı yalanladığı iddia edilen Tweet'in sırrı çözüldü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından paylaşıldığı iddia edilen 'istifayı yalanlama' tweet'i kurgu çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Twitter hesabı kapalı olduğu halde dolaşıma istifayı yalanladığı ve hacker saldırısına maruz kaldığına yönelik bir paylaşım yapılmıştı. Twitter'da dolaşıma sokulan yalanlama, bir Twitter paylaşımı görselinden ibaretti ancak hacker saldırısını gündeme getirmeyi başardı.
Doğrulama platformu Teyit.org söz konusu Tweet'i inceledi ve kurgu olduğunu ortaya çıkardı.
Teyit.org'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Albayrak’ın hesabı Google Cache üzerinden incelendiğinde de hacklendiğini gösteren bir paylaşım olmadığı görülüyor. Tweet Albayrak'a ait değil."
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PHM955rA7uwJ:https://twitter.com/beratalbayrak+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=in
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