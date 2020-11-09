Berat Albayrak'ın yerine kim gelecek?

09 Kasım 2020 Pazartesi, 00:01

Independent'ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisinden habersiz olarak yapılan Merkez Bankası Başkanlığı atamasına tepki göstererek istifa kararı aldı. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal ile arası iyi olmadığı konuşulan Albayrak'ın, Süleyman Soylu’nun istifasında olduğu gibi ikna edilmeye çalışılıyor ama hala ikna edilemediği belirtiliyor. Albayrak'ın ikna edilmesi durumunda meselenin sosyal medyadan kaynaklı bir hata olduğunun ifade edilecek.

YERİNE GELEBİLECEK İSİMLER İSE ŞÖYLE:

Albayrak'ın yerine; AKP'de Nurettin Canikli, Cevdet Yılmaz ve Lütfi Elvan ismi geçerken, ekonomi çevrelerinden ise Ersin Özince, Hakan Ateş, Hüseyin Aydın ve Himmet Karadağ isimleri öne çıkıyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: BEKLEYİN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da son ana kadar bekleyerek tavır belirlemeye çalışıyor ve bu nedenle de Anadolu Ajansı ve TRT'ye bekleme talimatı verildi.

4 ADAY VAR

ABC gazetesinin haberine göre ise; Albayrak'ın yerine gelmesi için öne çıkan 4 aday var.



Nurettin Canikli, Nihat Zeybekçi, Mehmet Şimşek veya Mustafa Varank.

Şu an Londra'da Ferit Şahenk'in danışmanlığını yapan Şimşek'e telefon açılıp yoklama yapılmış.

Öte yandan Bilal Erdoğan kontenjjanıyla siyasete giren Varank, göreve hazır olduğunu yüksek sesle dile getirdiği belirtiliyor.