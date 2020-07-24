Berat Albayrak'tan Halkbank açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'ımıza karşı ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2020 Cuma, 23:29
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