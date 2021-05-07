Berberlerden çağrı: Geçinemiyoruz, bayram için iş yerlerimiz açılsın

07 Mayıs 2021 Cuma, 11:03

Tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle beraber iş yapamayan berber ve kuaför esnafı 13-15 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Ramazan Bayramı öncesi hükümete seslendi. Pandeminin ilk dönemlerinde geçen yıl yaklaşık iki ay dükkanları kapatılan, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma uygulaması ile tekrar kepenk indiren berber esnafı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle borçlarını ödeyememekten yakındı.

Personel gideri, kira, vergi ve kredi ödemelerini yapmakta zorlandıklarını belirten İzmirli berber ve kuaför esnafı hükümete Ramazan Bayramı öncesi "2 günlüğüne bayram tıraşı için dükkanlarımızı açın" çağrısı yaptı. ANKA'ya konuşan İzmirli berberler, hükümetten 1 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile sigorta ödemeleri konusunda da hibe istedi.

KREDİ DESTEĞİ SAĞLANMALI

İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Bilgin, bayram sürecine gelen tam kapanma uygulaması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Bilgin şöyle konuştu:

"Pandemi süreci bizim için çok zorlu geçiyor. Tam kapanmaya da zamansız yakalandık. Geçen sene müşteri ve kazanç kaybı yaşadık. İş yerlerimiz tekrar açılınca biraz toparladık derken yeniden kapatıldık. Tam kredi ödemelerimizin yoğun olduğu dönemler. Berberler günlük kazanç sağlayan insanlar. Devletin, gelir kaybına uğrayan cirosu yüksek esnafa verdiği kredi desteğini biz de istiyoruz. 75 bin TL olmasa da en azından 25 bin TL'lik bir yıl geri ödemesiz kredi verilirse berberler olarak biraz nefes alabiliriz. Sigorta ücretleri konusunda da hibe desteğine ihtiyacımız var. Çevremizde hiç ummadığımız yerler açık ama berberler kapalı. Vatandaş ben tıraş olmak istiyorum diyor. Pazarlar nasıl bir genelge ile açıldıysa berber dükkanları da bayram öncesi iki günlüğüne açılabilir. Bayram tıraşını hem vatandaşımız hem berberler istiyor. Çünkü berberin cebi kurudu, bitti. İki günlük izin bize can suyu olur."

BAYRAM TIRAŞI İÇİN TELEFONLAR GELİYOR

İzmir'in Buca ilçesinde 10 yıldır berberlik yaptığını belirten Kenan Yalçın, pandemi sürecinde müşteri ve kazanç kaybı yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bir müşterinin tıraşı 45 dakikaya yakın sürüyor. Hızlı yapsan müşteri kaybedersin. Çalışma süreleri kısa olunca birçok müşteriyi geri çevirdik. Haliyle müşteri ve kazanç kaybı yaşadık. Maddi, manevi ve psikolojik olarak zorlu süreçler geçiriyoruz. Elektrik su, kira ve eleman giderimiz var. 3 tane sigortalı çalışan var yanımda. 3 bin 750 lira sadece sigorta ücreti var. Yanımızda çalışan insana biz kapalıyız sana ödeme yapamayız diyemedik. Onlara da ödeme yaptık. Bu süreçte çok zorlanıyoruz. Türk insanı için tıraş ve güzel görünme önemlidir. Kuaförde rehabilite olurlar. Benim makaslarım günlerdir tertemiz duruyor, çalışmıyor. Bayram tıraşı ile ilgili çok telefon alıyorum. Saç sakal bayrama mı gireceğiz diyenler oluyor. Bayram öncesi sabahlara kadar çalışırdık. Yakınlarına güzel görünmek için herkes tıraş olurdu. Şimdi ne olacak bilmiyoruz. Devletimizden beklentimiz bayram öncesi en kötü iki gün açılmamız. Bunu da öncesinden açıklarlarsa randevuları ayarlayıp, pandemi tedbirlerine göre çalışırız."

KREDİ KARTLARIMIZ PATLADI

Karşıyaka ilçesinin tanınmış berber esnafı Volkan Berber de "Geçen sene bir şekilde kredi kartlarını kullanıp, büyüklerimizden de destek alarak idare ettik. Ancak bu seferki kapanmada kartlarımız tükendi, destek de alamadık. Berberler büyük mağduriyet yaşadı. İşyerlerimiz, evlerimiz kira. Ne ev sahibi ne de dükkan sahibi 'Bu ay kiranı verme' diyemedi. Kredi kartlarımız patladı. Geçinecek halimiz kalmadı. Bayram geliyor, kapalıyız. Devletimiz en azından bir arefe havası yaşatabilir bize. Sadece arefe günü de olsa açalım dükkanlarımızı. Bununla ilgili bir çalışma yapsınlar. Hem tedbirlerimizi alırız, hem de cebimize para girer. Biz de mutlu oluruz."