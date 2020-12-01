Bergama belediye binası için yıkım kararı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yapılan kontrolde riskli yapı olduğu tespit edilen Bergama Belediye Binası için yıkım kararı çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
01 Aralık 2020 Salı, 10:07
Bergama belediye binası için yıkım kararı
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Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde belediye binasında çatlaklar oluştuğuna işaret ederek binanın durumuna dair bir açıklama yaptı.

Koştu yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası teknik personelimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatları doğrultusunda yaptığımız kontrollerde binamızın taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğunu gördük. Bunun üzerine hemen çalışma başlatarak bina performans analizi yaptırdık. Yaptırdığımız incelemede binamız “Riskli Yapı” olarak tespit edilmiş, “Binanın kullanılmaya devam edilmesi can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir” sonucu elimize ulaşmıştır” dedi.


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