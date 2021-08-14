Bergen filminin yeni başrol oyuncusu belli oldu

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:49

“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in hayatı film oluyor. Gelecek sene beyaz perdede olacak olan filmin başrol oyuncusu da netleşti.

FARAH, YENİ BAŞROL OLDU

Pandemi nedeniyle çekimleri birçok kez ertelenen Bergen filminin oyuncuları 20 Eylül’de sete çıkıyor. Serenay Sarıkaya’nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen rolünü ise Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Müjdeli haberi Twitter hesabından veren oyuncu, Bergen’in fotoğrafını paylaşarak “Bergen 02.22” notunu yazdı.



