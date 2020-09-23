Berkin Elvan davası ertelendi: 'Adalet bu ülkede öldü!'

23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:31

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi Gezi Dayanışması’nın çağrısıyla adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Berkin Elvan’ın ailesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.

Taksim Dayanışması’ndan Akif Burak Atlar, “Bugüne kadar davanın her aşamasında çelişkili beyanlarla, karşılığı olmayan ifadelerle, karartılan delillerle, tarafsızlığı şüpheli raporlarla dolu duruşmalar birbirini izledi. Tutuklama taleplerimiz reddedildi, adalet talebimiz engellendi” dedi. Atlar, Berkin Elvan dosyasında adalet istemeye devam edeceklerini aktardı.

“ÇOCUĞUMUN KATİLİ BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI”

Açıklamanın ardından adliyeye girilerek duruşma salonuna geçildi. Duruşmada ilk konuşan Sami Elvan “Benim çocuğum özellikle seçildi. Hiçbir olay yokken benim çocuğumu bu ekrandaki katil, tetikçi vurdu. 13 yaşındaki bir çocuk nasıl terörist olabilir? Bunu açıklasınlar” dedi. Elvan, “Ailem yedi yıldır acı çekiyor. Dönemin başbakanı ailemi yuhalattı. Hangi vicdana sığar bu? 13 yaşındaki bir çocuğun terörist olduğu iddiasını aklamanız gerek. O dönem Abdullah Gül, Devlet Bahçeli arayıp başsağlığı diledi. Bu çocuk teröristse bu insanlar başsağlığı diler miydi? İsterseniz beni idam edin ama söyleyeceğim. Benim çocuğumun katili bu ülkenin Cumhurbaşkanı’dır. Karar verirken çocuğunuz varsa aklınıza onları getirip verin” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUĞU BABA DEDİĞİNDE BENİM ÇOCUĞUMU HATIRLIYOR MU?”

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ise beyanında, “Ben buraya Berkin olarak geldim. 17 duruşmadır bu mahkeme o katili aklamaya çalışıyor. Her şey meydanda. Öldürülen çocukların suçlusu adaleti sağlamayanlardır. Kimseyi öldürmedim, hırsızlık yapmadım. Meydanlarda yuhalandım. Hangi acıya yanayım? Çocuğumu o katil aldı benden. Ben yaşamıyorum, nefes alamıyorum. Soruyorum o katile: Çocuğu baba dediğinde benim çocuğumu hatırlıyor mu?” dedi.

“ADALET BU ÜLKEDE ÖLDÜ”

“Tek suçlu sizlersiniz. Eğer adaleti sağlamış olsaydınız çocuklar ölmeyecekti” diyen acılı anne, “Siz öldürün diye doğurmadım ben çocuğumu. Ben sofraya otururken oturamıyorum. Hâlâ Berkin'i sofraya çağırıyorum ben. Van'da çalışıyor şimdi o polis. Ne zaman Van’da bir haber görsem bunu o katil mi yaptı diyorum. Beni, Ethem Sarısülük'ün ailesini tehdit etti polisler. Çocuklarınızı öldürdük sıra sizde dediler. Ne oldu onlara hiçbir şey? Adalet bu ülkede öldü. Avukatımız Ebru ile gömdük adaleti. İbrahim Gökçek’in eşi Sultan niye tutuklu? Uyan Berkin diye şarkı söylemiş. Oğlum için yazı yazmak suç, oğlum için türkü söylemek suç. Mahkemenize, her şeyinize isyan ediyorum" diye konuştu.

AİLE GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEDİ

Mahkemede olay anı görüntüleri yayınlanması öncesinde Gülsüm Elvan, Sami Elvan, Gamze Elvan ve Özge Elvan salonu terk etti. Ailenin Avukatı Can Atalay görüntüleri ailenin izlemesini istemedi.

"ADALETİ KAZANACAĞIZ"

Elvan ailesinin avukatı Can Atalay ise savunmasında özetle şunları söyledi:

“Kasıtla işlenen tetiği Fatih Dalgalı'nın çektiği bir çocuk cinayeti ile karşı karşıyayız, hiçbir şüphe kalmamıştır. Sistematik bir delik karartma tablosu ile karşı karşıyayız. Sanık Fatih Dalgalı'nın cezalandırılması haricinde başka taleplerimiz var. Sıralı amirler ile ilgili emir, komuta, delil karartma, işbirliği açısından suç duyurusunda bulunulması delilleri karartmak, suçu aklamak, emir vermek ve bunu beyan etmek nedeniyle dönemin İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın, İçişleri bakanı Muammer Güler, başbakanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Sami Elvan söylemişti, biz adalete açız, heyetinizin bu toprakların adalet açlığına bir nebze çare olmasını diliyoruz, biz adaleti kazanacağız."

“KONUŞTUKLARI VARSAYIM VE HAYALİDİR”

Son beyanı sorulan sanık Fatih Dalgalı, Elvan ailesinin avukatlarının bir varsayımda bulunduklarını iddia ederek, “Kanıtlanmış bir durum yok, başından beri söylüyorum, benim kimsenin ölümüyle yaralanmasıyla ilgim yoktur" dedi. Dalgalı'nın sözlerine Gülsüm Elvan "Katilsin, oğlumu vurdun" diye tepki gösterdi.

DURUŞMA ARALIK'A ERTELENDİ

Sanık polisin avukatları da Elvan ailesinin avukatlarının beyanlarına itiraz ettiklerini söyledi. Eski dilekçelerini tekrar ettiler. Mahkeme, dosyayı esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderdi. Duruşma Aralık ayına ertelendi.