Berlin, Bremen, Bielefeld, Hamm, Frankfurt'ta İzmir tanıtım ofisleri açıldı

10 Haziran 2021 Perşembe, 09:29

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Almanya'nın Başkenti Berlin, Bremen, Bielefeld, Frankfurt ve Hamm kentlerinde oluşturulan Almanya İzmir Tanıtım Ofisleri'nin açılışını yaptı. Çevrimiçi açılışa Soyer ile Dünya Kenti İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Vakfı Genel Müdürü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce, Turizm ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökçe Başkaya, İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Ceylan ve tanıtım ofislerinde görev yapacak temsilciler yer aldı.

Büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Soyer, “Büyük bir hayaldi, pandemi nedeniyle sekteye uğramış olsa da nihayet Almanya ile başlıyor olmanın keyfini mutluluğunu yaşıyoruz. Artık İzmir, dünyanın merkezinde. İzmir’i bir dünya kenti yapma yolunda Almanya’yı önemli bir ortağımız olarak görüyoruz. Sadece tarihi bağlarımız nedeniyle değil eğitim sistemiyle, ekonomisiyle, teknolojisiyle ve modern kurumlarıyla Almanya günümüzde Avrupa Birliği’ni şekillendiren güçlü bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Kuşkusuz Almanya’nın bu noktaya gelmesinde sizlerin yani yurttaşlarımızın payı çok büyük” dedi.

İzmir’i Akdeniz çanağında örnek alınan ve ilham veren bir kente dönüştürmek için görüş alışverişinde bulunmanın önemine vurgu yapan Soyer, “Hepinizin bildiği üzere kentler, kendi uluslararası markasını güçlendirmek adına yeni kurumlar oluşturuyor ve uygulamalar geliştiriyor. İzmir Ofisleri de, yenilikçi bir sistem olarak işte bu ihtiyaca yanıt veriyor. En büyük ortak başarımız, kardeş kent ilişkilerinin de ötesine geçerek, İzmirli ve Alman sanayi ve iş dünyası, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, turizm şirketleri ve üniversiteler gibi önemli kent aktörlerinin temsilcilerini bu çatı altında düzenli olarak bir araya getirmek olacak” ifadelerini kullandı.

OFİSLER ARTIYOR

Ofislerin dünya genelinde artacağını belirten Tunç Soyer, “İzmir Ofislerimiz ile İzmir’i turizmde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek için hazırladığımız İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı hayat buluyor. Avrupa ve dünya kentlerindeki İzmir Ofisleri, Almanya’dan sonra Moskova, Brüksel ve dünyanın üç farklı noktasında daha kapılarını açacak. Ofislerimiz, geçen hafta lansmanını gerçekleştirdiğimiz Visitİzmir mobil aplikasyonunun yani İzmir’in dijital dünyadaki turizm altyapısının en önemli tamamlayıcı unsuru olacak. Bu projede özel olarak yanımızda duran ve Visitİzmir'in ortağı olan Sun Express'e özel olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu. Soyer, ofisleri açmak kadar devam ettirmenin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

GÜLER: İZMİR TÜRKİYE'NİN AK YÜZÜ

Dünya Kenti İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Güler, “İzmir Türkiye'nin ak yüzü, farklı yüzü. Avrupalılar tam bilmiyor. Ama İzmir, Türkiye'nin gösterilebilecek yüzü olan şehir. Avrupa'da çok İzmir aşığı var. İzmir bir Avrupa kenti, 40 sene Avrupa'da yaşadım, Avrupa'dan çok daha üstün şeyleri var. ilk etapta 5 şehri organize ettik, 1 sene içinde Almanya'da 20'ye yakın şubeye erişeceğiz. Ekonomik, kültürel, sosyal ilişkiler ve sportif açıdan önemi olacak. Biz bunu sistematik bir hale sokabilirsek İzmir için çok faydalı olur” dedi. Açılan ofislerin temsilcileri de, hayata geçecek çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak desteklerinden dolayı Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Almanya İzmir Tanıtım Ofisleri'nin sembolik açılışı yapıldı.