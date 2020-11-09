Berlin Duvarı: 31 yıl önce yıkılan duvar neden inşa edilmişti?
Berlin Duvarı'nın yıkılışının 31. yıldönümü. Peki Berlin'i 30 yıla yakın ikiye bölen duvar neden inşa edildi?
2. Dünya Savaşı sonrası, savaşın kazananları arasında başlayan Soğuk Savaş ve Avrupa'ya çekilen Demir Perde, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1961'de beton ve demirle vücut buldu. Duvar tam 31 yıl önce, 9 Kasım 1989'da yıkıldı.
Doğu Almanya'da kalan Berlin'in Batı Almanya'ya ait kısmı, bir gecede sınırında yükselen bir duvarla karşı karşıya kaldı.
Peki Berlin'i 30 yıla yakın ikiye bölen duvar neden inşa edildi?
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma