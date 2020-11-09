Berlin Duvarı: 31 yıl önce yıkılan duvar neden inşa edilmişti?

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 31. yıldönümü. Peki Berlin'i 30 yıla yakın ikiye bölen duvar neden inşa edildi?

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 17:05
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2. Dünya Savaşı sonrası, savaşın kazananları arasında başlayan Soğuk Savaş ve Avrupa'ya çekilen Demir Perde, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1961'de beton ve demirle vücut buldu. Duvar tam 31 yıl önce, 9 Kasım 1989'da yıkıldı.

Doğu Almanya'da kalan Berlin'in Batı Almanya'ya ait kısmı, bir gecede sınırında yükselen bir duvarla karşı karşıya kaldı.

Peki Berlin'i 30 yıla yakın ikiye bölen duvar neden inşa edildi?





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